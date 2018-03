Michael Blume wird Antisemitismusbeauftragter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Religionswissenschaftler Michael Blume soll als Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Judenfeindlichkeit im Südwesten bekämpfen. Das Kabinett will den 41-Jährigen heute berufen und ihn in Stuttgart der Öffentlichkeit vorstellen. Der Landtag hatte mit großer Mehrheit für die Einsetzung eines Antisemitismusbeauftragten gestimmt. Nur die AfD hatte sich enthalten.

Blume ist Beamter im Staatsministerium und hat unter anderem die Aufnahme eines Sonderkontingents von 1000 Jesidinnen im Land organisiert. Die Berufung des deutschlandweit zweiten Antisemitismusbeauftragten geschieht im Lichte eines wiedererstarkenden Antisemitismus in Deutschland. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erinnerte in dem Zusammenhang unter anderem an einen zerstörten Chanukka-Leuchter in Heilbronn und die Forderung des AfD-Politikers Wolfgang Gedeon nach einem Ende der Stolperstein-Aktionen. In Rheinland-Pfalz gibt es das Amt bereits.

Blume hat in Tübingen Religions- und Politikwissenschaften studiert und später über Religion und Hirnforschung promoviert. Er ist Autor mehrerer Bücher. Lehraufträge hatte er an den Universitäten Tübingen, Heidelberg, Leipzig, Jena, Marburg und derzeit in Köln. In seinem Geburtsort Filderstadt saß er für die CDU im Gemeinderat.

Im vergangenen Jahr registrierten die Behörden im Südwesten 98 antisemitische Straftaten, davon 91 rechtsextremistisch motivierte. Die höchste Zahl der vergangenen Jahre wurde 2014 mit 166 Straftaten aus Hass gegen Juden gezählt.