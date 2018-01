Kretschmann hält sich bei Bewertung von Sondierung zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hält sich bei der Bewertung des Sondierungsergebnisses von Union und SPD in Berlin zurück. Ein Regierungssprecher sagte am Dienstag auf Anfrage in Stuttgart, das Sondierungspapier sei an vielen Stellen sehr unkonkret und werde noch geprüft. Allerdings spüre man, dass die Grünen nicht mehr mit am Verhandlungstisch säßen - etwa beim Klimaschutz. Mit den Grünen hätte es eine sofortige Abschaltung der dreckigsten Braunkohlemeiler in Deutschland gegeben. Kretschmann hatte bei den Verhandlungen von Union, Grünen und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition mit am Tisch gesessen. Die Gespräche scheiterten dann aber an vor allem an der FDP. Union und SPD ringen nun um die mögliche Fortsetzung einer großen Koalition.