Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit sogenannten Pop-Up-Laboren will das Land vor allem mittelständischen Unternehmen in Sachen Innovation auf die Sprünge helfen. Ende Februar wird eine erste solche Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) stattfinden. Heute will Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ihre Kollegen im Kabinett über das Thema informieren. Die "Pop-Up-Labore" werden immer für kurze Zeit an verschiedenen Orten aufgebaut und bieten unterschiedliche Veranstaltungen, in denen Unternehmer neue Wege kennenlernen sollen, innovativer zu arbeiten und ihre Innovationen auch erfolgreich auf den Markt zu bringen.

Sie sind Teil der "Innovationswerkstatt Baden-Württemberg", die die Ministerin und der Technologiebeauftragte des Landes, Wilhelm Bauer, im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatten.