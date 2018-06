Theaterreform auf Prüfstand: Schwesig bittet zum Gespräch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Im Streit um die künftige Theaterstruktur in Mecklenburg-Vorpommern sucht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer Lösung. Dazu hat sie Bürgermeister und Intendanten für heute (12.00 Uhr) zu einem Gespräch in die Senatskanzlei eingeladen. Mehrere Anläufe der Landesregierung, die Theater zur Dämpfung der Kosten zu Fusionen zu bewegen, scheiterten bisher am Widerstand der kommunalen Träger. Auch das jüngste, 2012 angeschobene Reformvorhaben blieb auf halbem Wege stecken. Demnach sollte es am Ende im Osten und im Westen des Landes noch jeweils ein Staatstheater mit verschiedenen Spielstätten geben. Im Westen schlossen sich nur Schwerin und Parchim zusammen, Rostock beharrte auf Eigenständigkeit. Auch das "Staatstheater Nordost" kam nicht zustande.

Der Theatergipfel schürte in den betroffenen Städten die Hoffnung auf ein Ende der jahrelangen Reformdebatte und eine abschließende Lösung. Dabei geht es den Kommunen um eine bessere Finanzausstattung durch das Land. Sie verlangen eine Anpassung der Landeszuschüsse an die allgemeine Preis- und Tarifentwicklung. Das Land hat die Zuweisungen in Höhe von jährlich knapp 36 Millionen Euro seit 1996 nicht erhöht.