Meyer wieder Chef der Schweriner Staatskanzlei

Schwerin (dpa/mv) - Der SPD-Politiker Reinhard Meyer kehrt in die Landespolitik von Mecklenburg-Vorpommern zurück. Der 58-Jährige übernimmt heute in Schwerin die Leitung der Staatskanzlei und wird damit zur rechten Hand von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Meyer löst den Juristen Christian Frenzel (SPD) im Amt ab, der Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in Rostock wird. Schwesig hatte Ende November überraschend den Personalwechsel in ihrem Hause angekündigt. Meyer war von 2006 bis Mitte 2012 schon einmal Chef der Schweriner Staatskanzlei, bevor er dann als Arbeits- und Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein ging. Nach dem Regierungswechsel dort im Vorjahr verlor er allerdings sein Ministeramt.