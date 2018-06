Meyer nach Moskau-Reise: MV als Türöffner für Unternehmer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Moskau (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern will in den schwierigen deutsch-russischen Beziehungen ein Türöffner für Unternehmer sein. Zum Abschluss einer mehrtägigen Reise nach Moskau sagte der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Reinhard Meyer (SPD), am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, er habe "gute Gespräche" geführt, unter anderem im Energieministerium und im Ministerium für Industrie und Handel. So bringe er die Zusage mit, dass der Industrieminister Denis Manturow mit einer Unternehmerdelegation zum Russlandtag am 17. Oktober nach Rostock kommen werde. Dieser Tag habe Ausstrahlung über Mecklenburg-Vorpommern hinaus, sagte Meyer. Wer von der Bundesregierung teilnehmen werde, stehe aber noch nicht fest.