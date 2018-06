Regierung - Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die gesamte Landesregierung ist heute (ab 15.30 Uhr) in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Ministerrunde setzt damit die im Frühjahr 2017 gestartete Reihe "Landesregierung vor Ort" fort. Solche Foren sollen zweimal pro Jahr stattfinden. Ziel sei es, über die Regierungsarbeit zu informieren, Fragen zu beantworten und Anregungen mitzunehmen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie wird sich am frühen Abend in Demmin den Fragen der Bürger stellen. Im Landesosten war immer wieder die Klage laut geworden, dass sich Regierungsmitglieder dort zu selten sehen lassen.