SPD berät über Neuauflage der großen Koalition

Potsdam (dpa/bb) - Der Landesvorstand der Brandenburger SPD berät heute über eine mögliche Neuauflage der großen Koalition im Bund. Dabei will Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union werben. Er werde dem Landesvorstand und den zehn Brandenburger Delegierten für den Parteitag vorschlagen, die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu unterstützen, hatte Woidke nach dem Ende der Sondierungen in einem Brief an die Mitglieder erklärt. Auf der Vorstandssitzung will SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Position von Woidke unterstützen.

Die Brandenburger Jusos haben sich allerdings klar gegen eine Neuauflage der großen Koalition ausgesprochen. Damit dürften zumindest die beiden Delegierten der Jusos den Kurs von Woidke nicht unterstützen. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Ralf Holzschuher zeigte sich am Wochenende im Interview mit der "Märkischen Oderzeitung" skeptisch. Er werde sich erst diese Woche entscheiden, wie er als Delegierter abstimmen werde, sagte Holzschuher.

600 Delegierte sollen am kommenden Sonntag auf einem Bundesparteitag in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheiden. Auf einem Parteitag der SPD Sachsen-Anhalt hatten die Delegierten am Samstag mit knapper Mehrheit gegen eine Neuauflage der großen Koalition gestimmt.