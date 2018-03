Landesregierungen beraten: Törtchen statt Pfannkuchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhardenberg (dpa/bb) - Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg sind am Dienstag in Neuhardenberg zu Beratungen über den Schienenverkehr zusammengekommen. An dem Gespräch unter Leitung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) nehmen auch Bahn-Chef Richard Lutz und der Bahn-Vorstand für Infrastruktur, Ronald Pofalla, teil. Themen sind unter anderem der Regionalverkehr oder auch die Verbindungen nach Polen. Zudem stehen der Fachkräftemangel und der Wohnungsbau auf der Tagesordnung. Zur Begrüßung der Gäste standen dieses Mal kleine Törtchen auf den Tischen des Schlosses im Kreis Märkisch-Oderland. Vor knapp einem Jahr waren die Minister und Senatoren in Michendorf mit Pfannkuchen überrascht worden.