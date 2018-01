SPD Rheinland-Pfalz berät über Koalitionsverhandlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Zwei Tage vor der Entscheidung beim Bundesparteitag berät der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz über Verhandlungen für eine große Koalition. Die Parteispitze mit Landeschef Roger Lewentz will am heutigen Tag in Mainz allerdings keinen Beschluss fassen oder keine Empfehlung für die 49 Delegierten des Parteitags in Bonn abgeben.

An der SPD-Basis zwischen Eifel und Pfalz grummelt es, auch im Vorstand gibt es Kritiker einer GroKo: Landtagspräsident Hendrik Hering kritisiert beispielsweise im Sondierungspapier mit der Union die Steuer- und Flüchtlingspolitik. Dem Landtagsabgeordneten Sven Teuber fehlt die Vision. Beide sind Delegierte beim Parteitag. Lewentz hält dagegen die Ergebnisse der Sondierung für ausreichend, um in Koalitionsverhandlungen zu gehen. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer geht davon aus, dass die Mehrheit der rheinland-pfälzischen Genossen am Sonntag dafür stimmt.