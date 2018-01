Dreyer sieht Chancen zur Überzeugung von GroKo-Kritikern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer (SPD) hofft darauf, die Kritiker in ihrer Partei noch zugunsten einer großen Koalition umzustimmen. "Ich glaube, dass wir gut tun, dass wir jetzt einfach das Gespräch überall suchen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Dienstag in Mainz. "Dann bin ich auch zuversichtlich, dass sich die Delegierten mehrheitlich dann für diesen Weg entscheiden." Sie rief die Genossen dazu auf, "alle gemeinsam jetzt an einem Strang" zu ziehen.

Der Parteirat der SPD Rheinland-Pfalz trifft sich an diesem Mittwoch in Mainz zur Beratung. Dazu wird auch SPD-Chef Martin Schulz erwartet. Am Sonntag stimmt ein SPD-Bundesparteitag über die Frage nach Koalitionsverhandlungen ab.

Dreyer sieht ihren Appell, bei möglichen Verhandlungen über wichtige Punkte für die SPD zu sprechen, nicht als Forderung für Nachbesserungen. "Es ist für mich vollkommen klar, dass Sondierungsergebnisse nicht Ergebnisse sind, die man komplett wieder aufmachen kann", sagte sie. "Keiner sollte den Eindruck vermitteln (...), dass sich das jetzt alles ändert, wenn wir in Koalitionsverhandlungen gehen." Das Ergebnis der Sondierung sei eine gute Grundlage.