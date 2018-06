Willingmann reist mit Delegation in die USA

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Elite-Unis, Unternehmen und ein "Bootcamp" für Start-ups: Das sind einige der Stationen der anstehenden USA-Reise von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Von diesem Sonntag bis zum darauffolgenden Samstag besucht der Minister die US-Ostküste mit den Städten Boston, Philadelphia und New York. Begleitet wird Willingmann von knapp 30 Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, wie das Ministerium am Freitag mitteilte.

Auf dem Programm stehen etwa ein Besuch in der Elite-Universität Harvard, im "Gropius House" (anlässlich des Bauhaus-Jubiläums 2019) und bei einem "Bootcamp" (Deutsch in etwa: Gründerwerkstatt) für deutsche Start-ups in New York.

"Wir wollen 'Türöffner' für heimische Unternehmen auf dem US-Markt sein sowie für den Standort Sachsen-Anhalt werben", kündigte der Minister an. Gerade in wirtschaftspolitisch nicht einfachen Zeiten sei es von großer Bedeutung, den Dialog mit Partnern fortzuführen und neue Kontakte zu knüpfen. Nach den von den USA verhängten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU wachsen die Sorgen vor einem Handelskrieg mit weiteren Produkten.