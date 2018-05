Ministerpräsident beginnt Sommerreise durch Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) startet heute in Hannover zu seiner dreitägigen Sommerreise. Am ersten Tag seiner Tour, die unter dem Motto "Ausflugs- und Urlaubsland Niedersachsen" steht, wird Weil in Clausthal-Zellerfeld das Oberharzer Bergwerksmuseum besuchen. Anschließend geht es untertage: Der SPD-Politiker besichtigt den Winterwieser Wasserlauf. Am Nachmittag steht ein Besuch im Heide Park Resort in Soltau auf dem Programm. Am zweiten Tag der Reise geht es dann über Oldenburg nach Carolinensiel an der Nordseeküste. Am Freitag will Weil den Park der Gärten in Bad Zwischenahn und eine Fischräucherei in Klein Meckelsen im Kreis Rotenburg besuchen.