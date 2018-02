Thüringer Reaktionen auf Koalitionsvereinbarung gemischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Politiker von CDU und SPD in Thüringen haben sich zufrieden mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen in Berlin gezeigt. "Die beteiligten Parteien haben einen tragfähigen Kompromiss erzielt und ein gutes Fundament für eine stabile Regierung gelegt", sagte CDU-Landeschef Mike Mohring am Mittwoch in Erfurt. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet von der Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen zwischen Union und SPD positive Auswirkungen in Thüringen. Der Vorsitzende der Jungen Union in Thüringen, Stefan Gruhner, sprach sich für einen Personalwechsel in der Bundesregierung aus. Von FDP und AfD kam Kritik.

"Für die Themen, die den Bürgern vor allem auf den Nägeln brennen, werden vernünftige Lösungen angeboten", erklärte Mohring. Das gelte nicht zuletzt für die Begrenzung und Regulierung der Zuwanderung und die Rente. Auch mit der Förderung von Wohneigentum für junge Familien, Investitionen in die innere Sicherheit und Pflege seien die Koalitionäre nahe an der Lebenswirklichkeit.

Tiefensee verwies auf die Vereinbarungen in der Forschungs- und Wissenschaftspolitik. Insbesondere nannte er die Nachfolgeregelung für den Hochschulpakt und die Verlängerung des Pakts für Forschung und Innovation, den Einstieg des Bundes in eine dauerhafte Beteiligung an der Hochschulfinanzierung, die Ausweitung des BAföG und die Unterstützung innovativer Vorhaben gerade in strukturschwachen Regionen. Davon würden gerade Ostdeutschland und Thüringen erheblich profitieren.

Thüringens Landtagspräsident Christian Carius begrüßte die Einigung von Union und SPD. "Auch wenn die Mitglieder-Entscheidung der Sozialdemokraten noch aussteht, bin ich zuversichtlich, dass Deutschland jetzt endlich eine stabile und handlungsfähige Bundesregierung bekommt", sagte er. Diese werde in Europa und darüber hinaus eine wichtige politische Rolle spielen.

"Jetzt muss die Union im Kabinett unbedingt einen personellen Aufbruch deutlich machen, um ein klares Signal Richtung Zukunft zu setzen", erklärte JU-Chef Gruhner. Zugleich kritisierte er die von Union und SPD geplante Aufteilung der Ministerien heftig. "Die Ressortverteilung ist ein Kniefall vor der SPD", erklärte er. Dagegen könnten sich die Inhalte der Koalitionsvereinbarungen sehen lassen. Damit werde es vielen Menschen besser gehen.

Thüringens FDP-Landesvorsitzender Thomas Kemmerich zeigte sich enttäuscht. "Der heute zustande gekommene Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD stellt weder inhaltlich noch personell einen Neuanfang für Deutschland dar", sagte er. Die Einigung sei für alle Menschen, die sich einen Aufbruch erhofft hätten, eine herbe Enttäuschung.

Mit Häme reagierte die AfD. Union und die SPD würden keine vier Jahr regieren. "Ich prognostiziere das Scheitern dieser Apparatschik-Koalition vor Ablauf der Legislatur", sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke. Er warf CDU, CSU und SPD "Raubbau an der Substanz unseres Landes" vor. Der Koalitionsvertrag lasse "antideutsche Verbohrtheit" durchscheinen.