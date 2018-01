Rot-Rot-Grün rüstet sich für zweite Amtszeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens rot-rot-grüne Regierung will in den nächsten zwei Jahren den Weg für eine Fortsetzung des Bündnisses nach der Landtagswahl 2019 ebnen. Er gehe davon aus, dass sich die drei Koalitionsparteien um einen zweiten Regierungsauftrag bewerben, "um den Umbau dieses Landes zu Ende zu bringen", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag in Erfurt. Zuvor hatte sich das Kabinett auf Arbeitsschwerpunkte verständigt. Thüringen will sich unter anderem gegen Kappungsgrenzen für große Agrarbetriebe bei der EU-Agrarförderung einsetzen. Außerdem sind eine Investitionsoffensive in den Schulen sowie Aktionen gegen den Fachkräftemangel geplant.