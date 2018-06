Landesregierung plant Förderprogramm für E-Government

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung plant ein Förderpaket für E-Government und IT in den Kommunen in Höhe von 80 Millionen Euro bis 2022. Details dazu gibt Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert (SPD) heute in Erfurt bekannt. Zwischen kommunalen Spitzenverbänden und Landesregierung soll es eine Rahmenvereinbarung geben. Erst Ende April hatte der Thüringer Landtag ein neues E-Government-Gesetz beschlossen, das es Bürgern in Zukunft erlauben soll, zum Beispiel online ein Auto an- oder umzumelden. Über ein neues Portal soll dann ein Großteil der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltungen laufen und 24 Stunden am Tag möglich sein.