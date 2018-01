Gleichstellung und digitale Gesellschaft Themen im Kabinett

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung befasst sich am heutigen Dienstag mit der Situation nicht heterosexueller Menschen in Thüringen. Konkret geht es dabei um ein Landesprogramm mit dem Titel "Akzeptanz und Vielfalt", das die Gleichstellung homosexueller sowie bi- und transsexueller Menschen in Thüringen fördern soll. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) will das Programm im Anschluss an die Kabinettssitzung (12.30 Uhr)) vorstellen. Linke, SPD und Grüne hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf ein solches Programm verständigt. Außerdem geht es im Kabinett um die Strategie des Landes für eine zunehmend digitaler werdende Gesellschaft.