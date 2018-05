Extra-Millionen fließen für kommunale Theater und Orchester

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die kommunalen Theater und Orchester in Nordrhein-Westfalen können sich auf zusätzliche Landesförderung in Millionenhöhe freuen. Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) stellte am Mittwoch in Düsseldorf den Verteilungsschlüssel für die insgesamt 30 Millionen Euro vor, die bis 2022 zusätzlich an die finanziell klammen Bühnen im Land fließen sollen.

Die höchste Summe von 2,85 Millionen Euro bekommen bis 2022 die Bühnen Köln und das Gürzenich-Orchester. Fast 2,2 Millionen Euro gehen an die Theater und Philharmonie Essen. Die Deutsche Oper am Rhein mit ihren Standorten Düsseldorf und Duisburg sowie die Düsseldorfer Symphoniker bekommen bis 2022 gut zwei Millionen Euro.

Die insgesamt 18 städtischen Theater und 15 Orchester in NRW werden besonders durch die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst belastet. Die Bühnen kämpfen mit oft drastischen Einsparungen und Ensemble-Verkleinerungen.