Sachsen will Stellenabbau in Verwaltung auf Eis legen

Dresden (dpa/sn) - Der Freistaat Sachsen möchte einen ab 2019 vorgesehenen Stellenabbau in der Verwaltung auf Eis legen. Nachdem im letzten Doppelhaushalt 3089 Stellen für die Jahre über 2018 hinaus mit einem so genannten kw-Vermerk für "keine Wiederbesetzung" versehen worden sind, will die Staatsregierung die Stellen vorerst weiter halten. "Die bislang für die Jahre 2019 fortfolgende ausgebrachten kw-Vermerke sollen geschoben werden", sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Samstag dpa-Anfrage.

Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" über entsprechende Pläne berichtet. Schreiber wies darauf hin, dass alle Vorhaben von den noch laufenden Haushaltsverhandlungen abhängig sind. "Am 20. und 21. Juni ist die Haushaltsklausur zum Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2019/2020 geplant", sagte der Regierungssprecher. Den Beschluss über den nächsten Doppelhaushalt müsse überdies der Landtag fällen.

Auf ihrer Klausur im März hatte die sächsische Regierung beschlossen, dass der Anteil der Personalausgaben im Verhältnis zu den Gesamtausgaben nicht anwachsen soll. Die Personalstärke soll auf dem Stand von 2018 gehalten werden. "Ausnahmen vom Grundsatz können zugunsten der Schwerpunktbereiche wie unter anderem innere Sicherheit und Bildung ermöglicht werden", erklärte Schreiber. Die Bereiche Polizei und Lehrer hatten bereits für die Jahre 2017 und 2018 keinen Sperrvermerk mehr bekommen.