Kretschmer bittet Sachsen um Vertrauen und Unterstützung

Dresden (dpa/sn) - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Sachsens Bürger um Vertrauen und Unterstützung bei den anstehenden Aufgaben gebeten. "Wir Sachsen halten zusammen! Darin liegt unsere Stärke", appelliert er nach Angaben der Staatskanzlei vom Samstag in seiner ersten Neujahrsansprache, die am 1. Januar um 19.25 Uhr im MDR Fernsehen ausgestrahlt wird. Das vielfältige Engagement für das Land und die Gesellschaft, in Familie, Beruf oder Ehrenamt sei unverzichtbar. "Bauen wir gemeinsam an unserer sächsischen Heimat als einem Land voller Möglichkeiten."

Kretschmer versicherte, dass die Regierung für ein Land arbeitet, das allen Kindern beste Bildungschancen biete, wo die Wirtschaft weiter wachse, Menschen gute Arbeit biete und Wohlstand sichere und wo sich die Bürger sicher und gut aufgehoben fühlen könnten.