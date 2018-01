Landesregierung beginnt Klausurtagung in Bad Sachsa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung ist am Montag in Bad Sachsa im Harz zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammengekommen. Die Kabinettsmitglieder wollen dort über ihre Arbeit in den kommenden Jahren beraten. Dabei geht es vor allem um eine Priorisierung der in der Koalitionsvereinbarung beschlossenen Vorhaben. Auch der Nachtragshaushalt für 2018 steht auf der Agenda. Bisher waren Gesamtausgaben von knapp 31 Milliarden Euro geplant. Die Pläne für den Nachtragsetat sehen ein Volumen von rund 680 Millionen Euro vor. Der Nachtrag berücksichtigt die geplante Beitragsfreiheit für das erste und zweite Kindergartenjahr ab August 2018.