Weiterbildung: Bayern will über 40 Millionen investieren

München (dpa/lby) - Bayern will in den kommenden drei Jahren mehr als 40 Millionen Euro in die Weiterbildung von Arbeitnehmern investieren. Eine entsprechende Vereinbarung hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München gemeinsam mit Vertretern der bayerischen Wirtschaft, der Handwerks- und Handelskammern, des Gewerkschaftsbundes und der Bundesagentur für Arbeit unterzeichnet. Teil des sogenannten Paktes für berufliche Weiterbildung 4.0 sind Bildungsschecks für Mitarbeiter in kleinen und mittelständischen Unternehmen, der Einsatz von Weiterbildungsinitiatoren und digitaler Bildungsberater in den Regierungsbezirken sowie eine engere Vernetzung zwischen Forschung und Wirtschaft.

Regelmäßige Weiterbildung sei in Zeiten der Digitalisierung wichtig, sagte Söder bei der Vorstellung des Pakts in München. "Bevor wir versuchen, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, sollten wir alles mobilisieren, um hier welche zu bekommen", so Söder. Die "große Nachfrage nach Fachkräften" sei ein Problem und man müsse "vorhandene Potenziale nutzen", sagte Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer vom Bayerischen Industrie- und Handelskammertag.