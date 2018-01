Schulz: Koalitionsverhandlungen werden präzisieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Irsee (dpa) - SPD-Chef Martin Schulz sieht die Aufgabe und Chance von Koalitionsverhandlungen mit der Union darin, in vielen Bereichen im Sinne der SPD nachzuschärfen. "Die Sondierungsverhandlungen sind abgeschlossen, die werden nicht mehr nachverhandelt", räumte Schulz am Rande einer Klausur der bayerischen Landtags-SPD in Irsee ein. In einem Interview mit dem Bayerischen Fernsehen fügte er aber hinzu: "Wenn wir ein Mandat bekommen, in Koalitionsverhandlungen einzutreten, dann beginnt ein Verhandlungsprozess, der das, was in der Sondierung ausgelotet worden ist, vertiefen muss."