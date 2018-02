JU-Chef verlangt: Ministernamen bis zum CDU-Parteitag nennen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Junge Union drängt die CDU-Führung, bis zum Parteitag Ende des Monats bekannt zu geben, wer Minister in einer neuen großen Koalition werden soll. Es müssten Namen genannt werden. Nur so könne die Partei am 26. Februar guten Gewissens der Koalition zustimmen, sagte der Vorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation, Paul Ziemiak, der "Bild am Sonntag". Es gehe bei der Besetzung des Kabinetts auch um die Zukunft der CDU als Volkspartei. Für den 26. Februar hat die CDU einen Bundesparteitag einberufen, der über den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen soll.