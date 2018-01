Grüne machen Weg für Habecks Kandidatur als Parteichef frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Die Grünen haben den Weg für Robert Habecks Kandidatur als Parteichef freigemacht. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit der rund 750 Delegierten des Parteitags in Hannover stimmte am Abend für eine Satzungsänderung, die es dem schleswig-holsteinischen Umweltminister ermöglicht, für acht Monate zugleich Minister und Parteichef zu sein. Dies hatte er zur Bedingung dafür gemacht, am Samstag für die neue Doppelspitze der Grünen zu kandidieren. Die Ämtertrennung und die Trennung von Amt und Mandat gehört seit Gründung der Grünen zu den Grundprinzipien der Partei.