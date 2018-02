CDU: geteiltes Echo auf Merkels Erneuerungsversprechen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - In der CDU wird das Bekenntnis von Parteichefin Merkel zu einer personellen Erneuerung gemischt bewertet. Ihr Stellvertreter Bouffier sagte der "Bild"-Zeitung: "Die Kanzlerin hat verstanden." Sie werde "ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung vor dem Parteitag geben." Thüringens Landeschef Mohring sprach in dem Blatt von einem "wichtigen Schritt nach vorn". Dagegen zeigte sich der Bundestagsabgeordnete Willsch enttäuscht: "Der Versuch, mit dem üblichen "Weiter so" das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe von September schönzureden, hat mich nicht überzeugt."