AfD-Spitze beim Bundeskongress der Jungen Alternative

Seebach (dpa) - Zu einem Programmkongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative reist die Parteispitze heute ins thüringische Seebach. Erwartet würden die beiden Bundessprecher Jörg Meuthen und Alexander Gauland, sagte ein Parteisprecher.

Auch Thüringens umstrittener Landessprecher Björn Höcke soll kommen. Einen Monat vor dem Bundesparteitag der AfD in Augsburg will sich der AfD-Nachwuchs bei dem zweitägigen Kongress in Seebach ein Programm geben. Diskutiert werden soll unter anderem die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union.