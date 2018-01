Hessens CDU steht hinter Ergebnis von Sondierung für GroKo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU steht geschlossen hinter dem Ergebnis der Sondierungsgespräche für eine große Koalition mit der SPD im Bund. Die Vereinbarungen seien ein Kompromiss des Gebens und Nehmens auf beiden Seiten und eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Regierungsarbeit in den nächsten vier Jahren, sagte CDU-Bundesvize Volker Bouffier am Montag in Wiesbaden nach einer Telefonkonferenz mit den Führungsgremien der hessischen CDU, bei der die Beschlüsse einstimmig begrüßt worden waren.

Forderungen aus der SPD nach Nachverhandlungen erteilte der Ministerpräsident eine klare Absage. Die Ergebnisse der Sondierung müssten gelten, betonte Bouffier, der für die CDU an den Gesprächen in Berlin teilgenommen hatte. Der Regierungschef appellierte erneut an die Sozialdemokraten, sich nicht zu verweigern, sondern wie die CDU Regierungsverantwortung zu übernehmen.