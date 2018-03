Sonderparteitag der SPD wählt neuen Landesvorsitzenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee soll neuer SPD-Vorsitzender in Thüringen werden. Der 63-Jährige stellt sich auf einem Sonderparteitag der Sozialdemokraten heute (11.00 Uhr) in Weimar zur Wahl. Tiefensee, der seit 2014 der rot-rot-grünen Landesregierung angehört, war im Januar vom Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz vorgeschlagen worden. Die Wahl ist notwendig, weil Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein den Parteivorsitz zu Jahresbeginn niedergelegt hat. Er will sich ganz auf die Kommunalpolitik und die Oberbürgermeisterwahl Mitte April konzentrieren.

In einer Übergangszeit von mehr als zwei Monaten hatte Finanzministerin und Parteivize Heike Taubert die Thüringer SPD geführt. Erwartet wird auf dem Parteitag in Weimar eine Debatte über das Personalkarussell. Bauswein hatte als möglichen Nachfolger und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl nicht Tiefensee, sondern Innenminister Georg Maier ins Gespräch gebracht. Als Gastrednerin wird die designierte Bundesjustizministerin Katarina Barley erwartet.