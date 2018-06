Streit in der Saar-AfD eskaliert: Parteitag fraglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken/Sulzbach (dpa/lrs) - Der Streit im saarländischen AfD-Landesverband eskaliert. Ein für Sonntag geplanter AfD-Parteitag in Sulzbach ist vom Landesschiedsgericht der Partei per einstweiliger Anordnung untersagt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Saar-AfD am Freitag. Allerdings habe der Landesvorsitzende Josef Dörr Einspruch beim Bundesschiedsgericht gegen diese Entscheidung eingelegt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Eine Entscheidung dazu müsste spätestens am Samstag fallen.

Innerhalb der Saar-AfD gibt es Streit unter anderem wegen Satzungsänderungen, die auf dem vergangenen Landesparteitag beschlossen wurden. Initiiert wurden diese von Parteichef Dörr und seinen Mitstreitern. Wie ein parteiinterner Kritiker am Freitag sagte, sollten auch am Parteitag an diesem Wochenende Satzungsänderungen verabschiedet werden, die der innerparteilichen Demokratie zuwiderliefen. Diese seien auch "verfassungsrechtlich höchst bedenklich", sagte der Kritiker, der ungenannt bleiben wollte.