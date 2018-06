AfD Parteitag fällt aus: Bundesschiedsgericht entscheidet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sulzbach (dpa/lrs) - Der für diesen Sonntag geplante Parteitag der zerstrittenen Saar-AfD ist abgesagt worden. Nach dem Landes- hat auch das Bundesschiedsgericht der Partei das geplante Treffen in Sulzbach untersagt, wie die AfD am Samstag mitteilte. Grund seien Verfahrensfehler beim vergangenen Parteitag im April, bei dem Satzungsänderungen auf Antrag von Parteichef Josef Dörr und seinen Anhängern beschlossen wurden. Parteiinterne Kritiker des Vorsitzenden hatten deshalb das Schiedsgericht angerufen. So wurde unter anderem damals die Möglichkeit einer vereinfachten Abwahl von Vorstandsmitgliedern beschlossen.

Für den geplanten Parteitag war erwartet worden, dass eine Abwahl von Lutz Hecker als einer der beiden stellvertretenden Parteivorsitzenden angestrebt werde. Hecker, der auch der dreiköpfigen Landtagsfraktion angehört, gilt als Gegenspieler Dörrs.