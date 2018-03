SPD-Mitgliederentscheid ist zu Ende: Ergebnis am Sonntag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD-Basis auch in Baden-Württemberg hat über die Neuauflage einer großen Koalition im Bund abgestimmt. Die Frist zur Teilnahme am Mitgliedervotum lief in der Nacht zum Samstag aus. Das Ergebnis soll an diesem Sonntag verkündet werden. Ob die Partei wieder in eine große Koalition gehen soll oder nicht, ist an der Basis hoch umstritten. Mit der Ulmer Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis kommt eine der prominentesten GroKo-Gegnerinnen aus Baden-Württemberg. SPD-Landeschefin Leni Breymaier gab sich zuletzt aber zuversichtlich, dass eine Mehrheit für eine GroKo erreicht wird.

Mehr als 463 000 SPD-Mitglieder waren aufgerufen, über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag zu entscheiden. Im Südwesten waren rund 37 800 Parteimitglieder der SPD abstimmungsberechtigt. Kritiker bezweifeln, dass sich die SPD in der Regierung erneuern kann. Breymaier gehört zu denjenigen, die sagen, dass eine Erneuerung der Partei auch in Regierungsverantwortung möglich ist. In Baden-Württemberg liegt die SPD in den Umfragen derzeit bei zwölf Prozent - gleichauf mit der Alternative für Deutschland (AfD).

Der SPD-Mitgliederentscheid wird zentral für ganz Deutschland ausgezählt. Somit wird man nicht erkennen können, wie viele Mitglieder im Südwesten teilgenommen und wie sie abgestimmt haben.