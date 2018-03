Anke Rehlinger: Es kommt nicht nur auf Inhalte an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die designierte Landesvorsitzende der saarländischen SPD, Anke Rehlinger, hat für den Fall einer neuen großen Koalition auf Bundesebene einen besseren Umgang der Koalitionspartner miteinander gefordert. Sie sei "zuversichtlich", dass die SPD-Mitglieder der Koalition zustimmten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Innerhalb der Partei sei dies "ein Kampf mit Argumenten in der Sache" gewesen, "aber auch eine sehr emotionale Frage". Denn in der vorherigen Legislaturperiode sei "der Umgang miteinander nicht so gewesen, dass die SPD-Mitglieder den Eindruck hatten, dass man gut miteinander regieren kann".

Sie fügte hinzu: "Insofern hat sich gezeigt: Es kommt eben nicht nur auf die Inhalte an, sondern auch darauf, wie man miteinander umgeht. Das ist die Messlatte im Bund wie im Land." Das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums soll am Sonntag verkündet werden.

Rehlinger, die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin des Saarlandes in einer Koalition mit der CDU, soll am kommenden Wochenende von einem Landesparteitag als Nachfolgerin von Heiko Maas zur neuen SPD-Landesvorsitzenden gewählt werden.