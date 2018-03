Liberale beraten über Programm für Kommunalwahl im Mai

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Liberale haben am Samstag in Rendsburg mit den Beratungen für ihr Kommunalwahlprogramm begonnen. Es steht unter dem Motto "Klarer Kurs für neue Chancen". "Eine gute Infrastruktur ist die Voraussetzung für gute Lebensbedingungen", sagte Landeschef Heiner Garg zum Auftakt der Beratungen. Ziel der Partei bei der Kommunalwahl am 6. Mai ist eine deutliche Verbesserung des Landesergebnisses von 2013. Damals hatten die Liberalen 5,0 Prozent erreicht. Garg gab als Ziel für seine Partei ein ähnliches Ergebnis wie bei der Landtagswahl 2017 aus. Damals lagen die Liberalen bei 11,5 Prozent.