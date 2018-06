Grünen-Chefin Budke betont Wurzeln der Partei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Grünen-Landeschefin Petra Budke hat zum 25. Jahrestag der Fusion von Bündnis 90 und Grünen auf die Wurzeln der Partei verwiesen. Sie lägen in der Bürgerrechtsbewegung der DDR und in der grünen Partei, die sich in Ost und West von der Gründung an für Umweltschutz eingesetzt habe, erklärte Budke am Dienstag in einer Mitteilung. Heute sei die Partei mit aktuell rund 1200 Mitgliedern nicht mehr wegzudenken aus dem Brandenburger Parteienspektrum. Am 19. Juni 1993 hatten sich die Landesverbände der beiden Parteien zusammengeschlossen. Für den Dienstagabend war deshalb eine Feier zur "Silberhochzeit" geplant.