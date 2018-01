Görke: Golze und Mayer sollen Linke als Doppelspitze führen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze und die Landesgeschäftsführerin Anja Mayer sollen auf Vorschlag des scheidenden Parteivorsitzenden Christian Görke künftig gemeinsam die brandenburgische Linke führen. "Die Zukunft Brandenburgs ist weiblich", sagte Görke am Mittwoch in Potsdam. Er ist auch Finanzminister und Vize-Regierungschef. Dies sei auch der Grund für ihn, selbst nicht erneut zu kandidieren, begründete der Politiker seinen Schritt. Er steht seit vier Jahren an der Parteispitze. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Entschieden wird über die Personalie auf einem Parteitag am 17. März.