Nürnberg (dpa/lby) - Kurz vor der SPD-Entscheidung über einen möglichen Eintritt in Koalitionsverhandlungen mit der Union berät darüber heute Abend (18.00 Uhr) auch der bayerische Landesvorstand. Zu der Sitzung in Nürnberg sind auch die 78 Delegierten für den SPD-Bundesparteitag am Sonntag in Bonn eingeladen, der über die "GroKo"-Gespräche entscheiden wird. Mit einer förmlichen Abstimmung im Landesvorstand ist nicht zu rechnen: SPD-Landeschefin Natascha Kohnen, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ist, hat angekündigt, jeder Delegierte müsse für sich selber entscheiden, sie wolle niemanden unter Druck setzen.