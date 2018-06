AfD Bayern trifft sich zu Wahl-Parteitag in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die bayerische AfD will an diesem Wochenende in Nürnberg ihr Programm für die Landtagswahl beschließen und möglicherweise einen Spitzenkandidaten bestimmen. Heute wird zudem der Partei- und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland, sprechen, der zuletzt wegen einer relativierenden Äußerung über die Nazi-Zeit heftig kritisiert wurde. Im Anschluss wollen die Parteimitglieder über das Wahlprogramm debattieren. Laut einem Entwurf will die Partei einen harten Kurs gegen CSU, Islam und die Kirchen.

Ob die Partei am Sonntag einen Spitzenkandidaten kürt, ist noch offen. Die Entscheidung solle bewusst den Mitgliedern überlassen werden, sagte AfD-Landeschef Martin Sichert. Es sei durchaus möglich, dass die AfD sozusagen ohne ein Gesicht in den Wahlkampf geht. Es könnte aber auch sein, dass die Partei in den sieben Bezirken mit gleichberechtigten Spitzenkandidaten antritt.

Der Gewerkschaftsbund DGB, die Allianz gegen Rechtsextremismus sowie die linksextreme und autonome Szene haben zu Protestveranstaltungen aufgerufen, zu denen jeweils mehrere hundert Teilnehmer erwartet werden. Die Polizei begleitet sämtliche Veranstaltungen mit einer hohen Zahl von Einsatzkräften.