Freie Wähler fordern mehr Wohnraum für Studenten

München (dpa/lby) - Die Freien Wähler (FW) gehen mit den Forderungen nach mehr Wohnraum für Studenten und einer Entzerrung des Bachelor-Systems in den Landtagswahlkampf. Zudem sprach sich FW-Generalsekretär Michael Piazolo am Montag für eine Wiederbelebung von Diplom-Studiengängen und gleiche Bildungschancen für alle aus, unabhängig von der finanziellen Situation. Die Großbaustellen in der Bildungspolitik seien auch nach der erfolgreichen Abschaffung der Studiengebühren vor fünf Jahren nicht kleiner geworden, sagte Piazolo in München.

Mehr als 650 Millionen Euro hätten sich Studenten in Bayern seit der Abschaffung der Studiengebühren 2013 gespart, sagte Piazolo. "Eine soziale Großtat." Dennoch blieben als zentrales Problem fehlende Wohnungen, insbesondere in München. Es werde zu wenig und zu langsam neuer Wohnraum geschaffen. "Viele Studenten fahren weite Strecken, teilweise kommen sie aus dem Allgäu", sagte der Landtagsabgeordnete. Dazu kämen auch die Mietpreise: Selbst für Bafög-Empfänger sei es kaum noch möglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. "Nicht nur Reichere dürfen sich Bildung leisten können."

Darüber hinaus forderte Piazolo eine Entzerrung der Bachelor-Studiengänge: Er plädierte für eine Ausweitung auf acht statt sechs Semester, mehr Wahlfächer, weniger Prüfungen - und eine Wiederbelebung der Diplom-Studiengänge. "Für einige Fächer sind sechs Semester einfach zu wenig."