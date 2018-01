Sigmar Gabriel bei Neujahrsempfang in Mühlacker erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlacker (dpa/lsw) - Großes Interesse am Besuch von Sigmar Gabriel in Mühlacker: Der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Außenminister kommt heute zum Neujahrsempfang der SPD Pforzheim/Enzkreis (ab 16.30 Uhr). Angemeldet haben sich rund 300 Gäste, sagte SPD-Regionalgeschäftsführerin Petra Hertweck. Der Besuch werde vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion um die große Koalition mit Spannung erwartet. Die SPD-Mitglieder der Region beurteilten eine Neuauflage der Koalition mit CDU und CSU in Berlin sehr unterschiedlich.

Die SPD-Spitze kämpft derzeit an der skeptischen Parteibasis um Zustimmung für Koalitionsverhandlungen. Ein Sonderparteitag am Sonntag soll dazu den Weg frei machen. Gabriel hat jüngst an die staatspolitische Verantwortung seiner Partei bei der seit Monaten stockenden Regierungsbildung erinnert. Weltweit sei die Hoffnung groß, dass die SPD dafür sorge, dass Deutschland endlich Frankreich die Hand reiche zur Erneuerung und Stärkung Europas.