Nord-SPD feiert in unruhiger Zeit politischen Aschermittwoch

Marne (dpa/lno) - Aus dem politischen Stimmungskeller in die norddeutsche Karnevalshochburg: SPD-Bundesvize Ralf Stegner kommt heute (19.00 Uhr) zum politischen Aschermittwoch seines Landesverbandes nach Marne. Der Landesvorsitzende ist als Ehrengast eingeladen. In der dithmarscher Kleinstadt wird Stegner vermutlich einige deutliche Worte von Genossen an der Basis zum Zustand der Bundespartei zu hören bekommen.

Die Art und Weise des angestrebten Wechsels an der SPD-Spitze von Martin Schulz zu Andrea Nahles hat auch in der schleswig-holsteinischen SPD zu Unmut geführt. Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag. Der politische Aschermittwoch der Nord-SPD in Marne findet zum 21. Mal statt.