Saarländer Altmaier wird Bundeswirtschaftsminister

Berlin/Mainz (dpa/lrs) - Der aus dem Saarland stammende Peter Altmaier (CDU) soll in der künftigen großen Koalition Bundeswirtschaftsminister werden. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag bei der Präsentation der CDU-Ministerriege in Berlin an. Voraussetzung dafür ist allerdings noch, dass sich die SPD-Mitglieder in dem zurzeit laufenden Mitgliederentscheid für die Koalition mit der CDU aussprechen.

Bislang war der 59-jährige Altmaier, der aus dem saarländischen Ensdorf kommt und als einer der engsten Vertrauten Merkels gilt, Kanzleramtschef und leitete zuletzt geschäftsführend auch das Finanzressort, nachdem sein Parteikollege Wolfgang Schäuble Bundestagspräsident geworden war.

Altmaier verfügt über eine langjährige politische Erfahrung. 1994 wurde er erstmals als Abgeordneter in den Bundestag gewählt, später wurde er unter anderem Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium sowie Bundesumweltminister.