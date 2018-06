GroKo-Votum: Drittel der SPD Rheinland-Pfalz unzufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Ein Drittel der SPD in Rheinland-Pfalz ist über den Ausgang des Mitgliederentscheids zugunsten einer großen Koalition unzufrieden. Das hat eine repräsentative Umfrage der Landes-SPD von 621 Mitgliedern nach dem Votum ergeben, die am Dienstag in Mainz vorgestellt wurde. Knapp die Hälfte ist eher oder sehr zufrieden. Die Genossen zwischen Eifel und Pfalz stimmten etwas kritischer als bundesweit: 62 Prozent waren für eine "GroKo" und 38 Prozent dagegen, bundesweit waren es 66 Prozent dafür und 34 Prozent dagegen. Den Befürwortern fiel die Entscheidung schwerer, den Gegnern leichter. Die große Mehrheit von 83 Prozent begrüßt, dass es das Votum gab.