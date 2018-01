Linke kritisiert SPD-Entscheidung zu GroKo-Verhandlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Entscheidung der SPD für Verhandlungen zu einer großen Koalition mit der Union verbaut aus Sicht von Sachsen-Anhalts Linker mögliche linke Bündnisse in der Zukunft. "Wir brauchen Mitte-Links-Optionen", sagte Landeschef Andreas Höppner am Montag in Magdeburg. Die Entscheidung der SPD sei dafür sehr schädlich. Nötig sei, die Zusammenarbeit zwischen den drei möglichen Partnern - SPD, Grünen und Linken - auszubauen. "Wir haben viele Überschneidungen, das müssen wir nutzen", sagte Höppner.

Fraktionschef Thomas Lippmann verwies darauf, dass es bei vielen Wahlen bereits Mehrheiten für Rot-Rot-Grün gegeben habe - sie seien nur nicht realisiert worden. "Das ist nichts, was wir erstmalig und neu erreichen wollen." Er räumte jedoch ein, dass es in letzter Zeit schwieriger geworden sei, solche Mehrheiten zu erzielen. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr verpassten SPD, Grüne und Linke auch rechnerisch eine Mehrheit deutlich. In Sachsen-Anhalt verhinderte das starke Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl 2016 eine Mehrheit links der Mitte.