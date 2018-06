Bundestagsabgeordneter Reichardt neuer AfD-Landeschef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt ist neuer Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. Der 48-Jährige wurde bei einem Parteitag am Samstag in Magdeburg mit großer Mehrheit gewählt. In seiner Antrittsrede mahnte er den häufig zerstritten auftretenden Landesverband zur Einigkeit. Reichardt tritt die Nachfolge von AfD-Rechtsaußen André Poggenburg an, der im März nach einer Hetzrede gegen die türkische Gemeinde in Deutschland zurückgetreten war. Reichardt, studierter Sozialpädagoge und Offizier der Reserve, sitzt im Bundestag im Familienausschuss. Reichardts Kandidatur wurde auch von Ex-Landeschef Poggenburg unterstützt.