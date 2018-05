Bildungsminister Tullner kandidiert als CDU-Parteivize

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bildungsminister Marco Tullner will sich künftig im Vorstand der Landes-CDU engagieren. Er trete bei den Neuwahlen des Gremiums im November für einen der Stellvertreter-Posten an, sagte der 49-Jährige der "Magdeburger Volksstimme" (Donnerstag). "Der Landesverband muss eine neue Dynamik entwickeln", sagte er. Die CDU müsse mehr zur Mitmach-Partei werden. "Wir müssen den Elfenbeinturm der Politik verlassen und auch dahin gehen, wo es schmutzig wird."

Zur Kandidatur habe ihn Innenminister und Parteikollege Holger Stahlknecht bewogen, sagte Tullner. Stahlknecht will im Herbst neuer Parteichef werden. Der langjährige Amtsinhaber, Verkehrsminister Thomas Webel, tritt nicht mehr an. Noch ist Stahlknecht CDU-Vize, ebenso wie Finanzminister André Schröder und die Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer. Tullner ist seit 1991 in der CDU und seit fünf Jahren Kreischef in Halle.