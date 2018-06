AfD-Parteitag diskutiert Positionspapier zu Syrien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts AfD setzt am heutigen Sonntag ihren Landesparteitag in Magdeburg fort. Inhaltlich steht ein Positionspapier zum Thema Syrien im Mittelpunkt der Diskussion der Mitglieder. Zudem dürfte es erneut zu Debatten über Parteiangelegenheiten kommen. Neben einer Satzungsänderung steht ein weiterer Versuch zur Neuwahl des Landesschiedsgerichtes auf der Tagesordnung. Das dreiköpfige Gremium war beim vergangenen Parteitag aus Protest gegen den damaligen Landesvorstand um Ex-Landeschef André Poggenburg geschlossen zurückgetreten. Am Samstag hatten die Mitglieder den Bundestagsabgeordneten Martin Reichardt zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.