AfD: Friedhoff kandidiert für Landesvorsitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach der Absetzung der AfD-Landesspitze in Niedersachsen gibt es einen weiteren Bewerber um den Landesvorsitz. Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Montag) schreibt, will sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff um den Posten bewerben. "Es wird Zeit, dass ein Neutraler antritt, der vermitteln kann", sagte er dem Blatt. "Ich will verbinden." Er wolle "Bindeglied für einen echten und wahren Neuanfang" sein, begründete Friedhoff seine Kandidatur und ergänzte: "Ich stand nie auf einer Seite."

Damit gibt es bei dem für Mitte März geplanten Parteitag voraussichtlich vier Bewerber: Neben dem bisherigen AfD-Vorsitzenden Paul Hampel wollen Jörn König und die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Dana Guth, antreten.

Die AfD-Bundesspitze hatte im Januar nach endlosen Querelen den niedersächsischen Landesvorstand um Paul Hampel entmachtet. Unter Verwaltung des Notvorstandes soll nun ein Parteitag mit Vorstandsneuwahlen organisiert werden.