Linke-Chefin Kipping: Wir sind das Kontrastprogramm zur AfD

Leipzig (dpa) - Linksparteichefin Katja Kipping hat eindringlich an ihre Partei appelliert, sich auf ihre Grundwerte zu besinnen und dem Erstarken der Rechten entgegenzutreten. "In diesen Zeiten haben wir eine besondere Verantwortung", sagte Kipping am Samstag beim Bundesparteitag der Linken in Leipzig. Es gebe einen Rechtsruck in der Gesellschaft, das Autoritäre habe Aufwind. "Das Treten nach unten ist alltäglich geworden." Über Flüchtlinge werde auch fast nur noch als Problem gesprochen. In dieser Lage komme es auf die Linke an: "Wir sind das Kontrastprogramm zur autoritären Rechten", betonte sie. "Wir sind das Kontrastprogramm zur AfD."

Kipping mahnte: "Es wäre fahrlässig, wenn wir diesen Rechtsruck unterschätzen." Es bilde sich gerade der Bodensatz für neuen Faschismus.

Die Grenzen in der Gesellschaft verliefen nicht zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen, sondern zwischen unten und oben und zwischen den Klassen. Das müsse die Linke deutlich machen und sich für die Lösung der Missstände einsetzen. "Wir stehen an der Seite der Entrechteten." Das gelte für alle Entrechteten, egal ob an den Werkstoren, vor Jobcentern oder auf Fluchtrouten. "Wir sind eine Partei, die Haltung zeigt - in der Friedens- wie in der Flüchtlingsfrage."

Kipping wollte sich am Samstag beim Linke-Parteitag gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Bernd Riexinger erneut an die Spitze der Partei wählen lassen.