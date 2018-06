Pirat Breyer: Spitzenkandidat für Europawahl 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der schleswig-holsteinische Piraten-Politiker Patrick Breyer ist von seiner Partei zum Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 gewählt worden. Der Jurist, der bis 2017 Vorsitzender der Piratenfraktion im Landtag von Schleswig-Holstein war, solle die neue Stimme für Datenschutz in Europa werden, teilte die Partei am Sonntag mit. "Wir Piraten verstehen uns als parlamentarischer Arm der Netzgemeinde und der Bürgerrechtsbewegung", wurde Breyer zitiert. Die Piraten wollten "dem Lobbyparadies Brüssel den Kampf ansagen, damit in der EU nicht länger Konzerninteressen das Sagen haben, sondern Politik im Interesse der Bürger gemacht wird".